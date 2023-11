Von Belgrad zu den ART Giants Wie Stefan Bogdan seinen Traum vom Basketball-Profi verfolgt

Hier blühte er dann so richtig auf. „In meinem zweiten Jahr kam ich als Trainingsspieler zu unserer Ersten Mannschaft“, erzählt Bogdan, der die Trainingseinheiten dazu nutzen will, „auf das Level zu kommen, um auch dort zu spielen“. Der nächste Schritt auf den Weg zum Profi ist gemacht, doch Bogdan verfolgt noch größere Ziele. „Mein Traum ist es, in der serbischen Nationalmannschaft und mit Roter Stern Belgrad in der Euro League zu spielen“, verrät Bogdan, mit dem Wissen jedoch, dafür „noch viel trainieren zu müssen“. Dass er bereit ist, für seine Träume auch Umwege in Kauf zu nehmen, hat er jedenfalls bewiesen. Und wer weiß, vielleicht führt die nächste Abzweigung bereits zum Ziel.