Basketball : Wichtiger Erfolg für ART Giants

Für Begeisterung sorgte Jetullahi, als er sich einen bereits verloren geglaubten Ball mit einem beherzten Sprung in die erste Reihe des Zuschauerbereichs schnappte – Cooper vollendete diesen unglaublichen Einsatz mit einem Dreier. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Düsseldorfer Basketballer ziehen am letzten Spieltag der Hauptrunde durch einen 71:62-Sieg mit Iserlohn gleich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen ganz wichtigen Heimsieg haben die Basketballer der SG ART Giants eingefahren: Am letzten Spieltag der Hauptrunde in der 2. Bundesliga Pro B Nord bezwangen sie vor rund 500 Zuschauern die BSW Sixers mit 71:62 (33:37). Da die Iserlohn Kangaroos zeitgleich in letzter Sekunde gegen den SC Rist Wedel verloren, zogen die Düsseldorfer vor Beginn der Playdowns punktemäßig mit dem Konkurrenten gleich.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns“, so Trainer Kevin Magdowski auf. In die Karten spielte den Gastgebern, dass die Sixers verletzungsbedingt mit nur sieben Akteuren anreisten. „Aus ihren Möglichkeiten haben sie das Beste gemacht, sie haben uns vor einige Schwierigkeiten gestellt. Wir haben sie aber defensiv gut kontrolliert und sind hinten heraus zu einfachen Punkten gekommen. Deswegen ist dieser Heimsieg mehr als verdient.“

Info Giants müssen in die Playdowns Playdowns Am Sonnabend starten die ART Giants (bisher 7 Saisonsiege) bei den TKS 49ers (5) in die Playdowns. Iserlohn (7) und LOK Bernau (11) sind die weiteren Gegner. Zwei Absteiger Im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde werden die zwei Absteiger ermittelt. Die Punkte aus der Hauptrunde nehmen die Teams mit in die Playdowns.

Mit Tempo rissen die Düsseldorfer die Begegnung an sich (7:3). Vor allem Faton Jetullahi setzte aus der Distanz Ausrufezeichen. Im zweiten Viertel agierten die Giants in der Verteidigung jedoch zunehmend unkonzentrierter. Die Gäste fanden immer bessere Ideen, um zum Korberfolg zu kommen. Mit der Hereinnahme von Deion Giddens brachten die Rheinländer mehr Energie unter den Korb und fanden in ihr Offensivsystem zurück. Trotz ihrer bereits gesicherten Playoff-Teilnahme kämpften die Gäste aber unermüdlich und gingen mit einer knappen Führung in die Pause.

Besser aus der Kabine kamen die Hausherren: Aufbauspieler Deshaun Cooper und Jetullahi bewiesen in weiches Händchen im Abschluss. Für Begeisterung sorgte Jetullahi, als er sich einen bereits verloren geglaubten Ball mit einem Sprung in die erste Reihe des Zuschauerbereichs schnappte – Cooper vollendete diesen unglaublichen Einsatz mit einem Dreier. Ebenso profitierte das Heimteam in dieser Phase von der Spielintelligenz des wendigen Cooper. Selbst gegen deutlich größere Gegenspieler ließ sich der US-Amerikaner nicht stoppen.

Mit einem 5:0-Lauf starteten die Gastgeber ins letzte Viertel, angeführt von Quadre Lollis, der sich offensiv wie defensiv mit großem Willen gegen den kampfstarken Gegner stemmte. Dennoch tat sich das Magdowski-Team im Rebounding auf den letzten Metern schwer. Drei Minuten vor dem Abpfiff musste neben Kapitän Sebastian Kehr auch Lollis mit dem fünften Foul das Feld verlassen. Davon ließ sich der Pro-B-Aufsteiger aber nicht zurückwerfen, sondern zog das Tempo nochmal ordentlich an. John Wilkins und Alexander Möller brachten die Führung ins Ziel.

Ausschlaggebend war das bessere Zusammenspiel der ART Giants, auf 21 Assists (Gegner: 8) kamen sie. Assist-König war Felipe Galvez Braatz mit sechs Vorlagen.