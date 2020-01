Basketball : TG 81 zurück an der Spitze

Analyse Der Stand der Dinge in der Basketball-Oberliga. Nach dem Coup über den Spitzenreiter TG 81 haben die Black Eagles Düsseldorf auch den Tabellenzweiten TV Jahn Königshardt überrascht. Das hat Auswirkungen auf das Titelrennen.

Die Tabellenspitze: Der Zweite TV Jahn Königshardt witterte nach den Ergebnissen der vergangenen Woche Morgenluft. Doch die fünftplatzierten Black Eagles machten die Hoffnungen zunichte und feierten einen 70:67-Auswärtserfolg. Sie führten von Beginn an und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Cihan Gözelce (21 Punkte) und Odera Anene (20, darunter vier Dreier) waren die Topscorer. Das Erfolgsgeheimnis: „Wir haben aus unseren Fehlern zum Saisonstart gelernt und gehen mit einer anderen Einstellung, mit mehr Kampfgeist ins Spiel. Wir ruhen uns nicht mehr auf Führungen aus. Für uns beginnt jedes Viertel mit 0:0“, verrät Spieler Armend Krasniqi. Teamkamerad Lukas Niehus ist sogar weit über seine Grenzen hinausgegangen: „Lukas wurde im ersten Viertel so stark gefoult, dass er beim Sturz sein Handgelenk gebrochen hat. Trotzdem hat er weitergespielt und noch zwölf Punkte beigesteuert“, staunte Krasniqi.

Nutznießer dieses Ergebnisses ist Spitzenreiter TG 81, der nun wieder zwei Punkte Vorsprung auf Königshardt hat. Das 95:90 (49:42) gegen den Dritten Mettmann-Sport war allerdings hart umkämpft. Lange Zeit lagen die Oberbilker in Führung, ehe sie in der vorletzten Minute den Ausgleich kassierten. Doch dann übernahm Routinier Farid Sadek Verantwortung: Er stellte mit einem Korb die Führung wieder her und eroberte im Anschluss den Ball. So konnte die TG die Partie nach Hause bringen. „Der Erfolg bringt uns in eine sehr gute Ausgangslage“, sagt Spielertrainer Tim Brückmann. Sein Debüt gab der Kroate Dominik Beram. Er trainierte seit einiger Zeit mit der Mannschaft mit und verdiente sich durch seine Energie und Wurfstärke den Platz im Team. In Düsseldorf war der 26-Jährige bereits bei den Alten Freunden und den ART Giants II aktiv. Nun gibt er dem Spitzenreiter etwas mehr Tiefe auf dem Flügel.