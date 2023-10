WBV-Pokal kompakt TG 81 und TuS Maccabi ziehen in die dritte Runde ein

Hennefer TV – TuS Maccabi 48:92. In Hennef konnten Maccabis Oberliga-Basketballer nur mit einer kleinen Rotation antreten. Dennoch hatten sie keine Mühe und gewannen jedes Viertel klar – dreimal ließen sie sogar nur elf Punkte des Gegners zu. Vor allem beim Rebounding waren die Gäste überlegen. Highlight war der Buzzerbeater zur Halbzeit von Kevin Deußen, der von mehreren Metern hinter der Dreierlinie abdrückte. Zudem gelang es Richard Schurich-Diether in der ersten Hälfte, 14 Punkte in Folge zu erzielen.