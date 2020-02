Basketball : TG 81 überrennt die Alten Freunde

Der Spitzenreiter der Oberliga landet im Derby einen Kantersieg.

(cle) Das Derby in der Basketball-Oberliga war eine klare Angelegenheit für die Herren der TG 81: Der Spitzenreiter überrannte den personell arg gebeutelten Tabellenachten SV Alte Freunde mit 101:59 (57:34).

Auch ohne Topscorer Dave Böhm, der beruflich verhindert war, zündeten die Gastgeber ein Offensiv-Feuerwerk. Bereits nach sieben Minuten lagen sie mit 29:9 vorne. Bis dahin hatten sie schon fünf Distanztreffer gegen die Zonenverteidigung der Gäste versenkt. Durch sieben Punkte in Folge von Bastian van Elten stellten die Oberbilker auf 40:20 um. Die Alten Freunde wechselten nun auf eine Manndeckung, doch das kam den Centerspielern der TG entgegen. Die „Big Men“ Sasa Zivanovic (fünf Punkte) und Lennard Jördell (6) nutzten die körperlichen Vorteile unter den Körben aus. „In der Kabine waren wir vollauf zufrieden. Im Derby hatten wir eigentlich mit einer deutlich intensiveren Partie gerechnet“, gab Spielertrainer Tim Brückmann zu. Nach der Pause verflachte das Duell vorerst. Dennoch gelang es am Ende Farid Sadek, die magische 100-Punkte-Marke zu knacken. Das Heimteam konnte sich so bestens für die Westdeutsche Meisterschaft der Ü35 einspielen.