Basketballer überraschen im Pokal TG 81 Düsseldorf erlebt einen denkwürdigen Pokalabend

Der Matchplan ging absolut auf. Das 3:2 sollte die einzige Führung der Gäste sein. Die Düsseldorfer waren von Beginn an hellwach, agierten sehr diszipliniert und leisteten sich, getragen von der tollen Stimmung in der Halle, nahezu keine Fehler. So entschieden sie das erste Viertel mit 24:13 für sich. Zur Pause hieß es 40:32. „Unser Mantra war: Wenn wir den Rebound gewinnen, gewinnen wir das Spiel“, wusste Brückmann. Seine Schützlinge verteidigten weiterhin mit Herz und Seele und dennoch so sauber, dass Recklinghausen in der zweiten Halbzeit nur ein einziges Mal an die Freiwurflinie kam. Trotz starker Aktionen schrumpfte der Vorsprung auf 58:55. Die TG bewahrte jedoch Ruhe, ließ hinten nie mehr als einen (schweren) Wurf zu und lebte vorne von vereinzelten Treffern von der Freiwurflinie. Dabei ließen die Oberbilker sogar noch sechs Freiwürfe liegen. Dafür schnappten sie sich die Offensivrebounds und in der letzten Minute ließen sie nur noch einen Wurf der Gäste zu.