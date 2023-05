Basketball TG 81 beendet die Saison als Vizemeister

Finaler Spieltag in den Basketball-Amateurligen: Die Herren der TG 81 fuhren ihren 16. Sieg in Folge ein und dürfen als Vizemeister über den Aufstieg nachdenken.



2. Regionalliga: TG 81 – TuS Hilden 85:77. Yan Kheir und Miguel Fernandez stachen im ersten Viertel heraus (15 Punkte). Doch die Gäste schlugen zurück und versenkten bis zur Pause sieben Dreier. Dank einer Umstellung in der Verteidigung lief es in der zweiten Halbzeit besser, zudem wurde im Angriff nun TG-Topscorer Deion Giddens in Szene gesetzt. Die Hildener hielten gut mit, aber näher als auf sechs Punkte kamen sie nie heran. „Ein Sonderlob geht an Kettenhund Chris Hustert, der seine Gegenspieler mit seiner Verteidigung einmal mehr an die Kette legte“, lobte Trainer Tim Brückmann. Nach dem durchwachsenen Saisonstart (3:3-Bilanz) beenden die Oberbilker die Saison als Vizemeister punktgleich mit den Elephants Grevenbroich. „Da in der 1. Regionalliga ein Startplatz frei wird, gilt es auch dieses Jahr wieder abzuwägen, ob wir einen möglichen Aufstieg wahrnehmen würden“, so Brückmann. In der vergangenen Saison hatte die TG als Meister aus Zeit-, Kosten- und Altersgründen auf den Aufstieg verzichtet.



Oberliga: ART Giants II – TG 81 II 66:64. Die Gäste starteten gut und spielten vor allem die Athletik von Odera Anene aus. Doch nun kamen die Giants besser ins Laufen und gingen zur Pause mit 38:27 in Führung. Zwar kämpfte sich die TG innerhalb von vier Minuten wieder heran, ehe der Rhythmus durch viele Wechsel wieder verloren ging. Nach dem 55:66 (36.) mobilisierten die Gäste noch einmal alles, Spielertrainer Tim Brückmann brachte sein Team mit acht Punkten in Folge in Schlagdistanz. Doch in die Verlängerung konnten sie die junge, hochmotivierte Heimmannschaft nicht zwingen, da sie an der Freiwurflinie vergaben. In der Endabrechnung landen die Giants nach dem Abstieg aus der 2. Regionalliga und mit einem völlig neu zusammengestellten Team auf dem vierten Platz, die TG wird als Liga-Neuling Fünfter. „Rang fünf als Aufsteiger mit komplett umgekrempeltem Kader ist durchaus als Erfolg zu werten und zeigt die solide Arbeit, die der Verein leistet“, betonte Brückmann.



TuS Maccabi – TV Jahn Königshardt 89:85. Beide Teams kamen schwer ins Spiel. „Das zweite Viertel war fast schon Arbeitsverweigerung beim Rebounding“, befand Betreuer Armin Gaffga. Die Umstellung auf Zonenverteidigung fruchtete dann. „Wir hatten viele Ballgewinne und Fastbreaks“, freute sich Gaffga. Sein Team erspielte sich einen Zehn-Punkte-Vorsprung, den es jedoch nicht ausbauen konnte. Am Ende übernahmen die Topscorer Sven Anders und Lars Hohlbein wieder Verantwortung und erzielten die letzten acht Zähler. Sonderlob gab es auch für Torge Zense und Alex Köffer.



BG Shots Kaarst-Büttgen – SV Alte Freunde 45:85. Ein souveräner Erfolg beim Absteiger. Damit beenden die Alten Freunde die Saison mit zehn Siegen und zehn Pleiten auf Platz sechs. Zwei Ränge höher wäre möglich gewesen, doch die Mannschaft kassierte einige hauchdünne Niederlagen.



Frauen-Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – Capitol Bascats 75:50. Endlich ist die Horrorsaison für die tapferen, aber überforderten Düsseldorferinnen vorbei. 22 Spiele, 22 Pleiten mit durchschnittlich 31 Punkten Differenz zeigen die Unterlegenheit in dieser Klasse.



Frauen-Oberliga: BG Aachen – Capitol Bascats II 56:42. Durch den Abstieg ihrer Erstvertretung müssen die Bascats II in die Landesliga zwangsabsteigen. Dort können sie mit großem Selbstvertrauen antreten, verkauften sie sich doch in der Oberliga-Rückrunde teuer. Insgesamt fuhren sie acht Siege ein, sprangen auf den viertletzten Platz und hatten sportlich den Klassenerhalt geschafft.