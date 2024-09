Testspiel gegen Dresden am Samstag So feiern die ART Giants ihren Saisonauftakt

Nach dem Match gegen Dresden steht am 5. September ein weiterer Test an, Gegner ist auswärts Ligakonkurrent Rasta Vechta II. Am Sonntag, 8. September, empfangen die ART Giants um 16 Uhr in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums den Pro-B-Ligisten Bayer Giants Leverkusen. Am 14. September ist zudem ein Testspiel in Luxemburg geplant. Eine Woche später steht auch schon der Saisonauftakt in Deutschlands zweithöchster Spielklasse an: Am ersten Spieltag dürfen die Rheinländer bei den Dresden Titans antreten.