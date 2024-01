Starke Platzierung in der Oberliga ART-Trainer Robert Shepherd lobt sein Team

Er freut sich, dass es nach der sechswöchigen Spielpause mit der Partie am 20. Januar beim Schlusslicht TG Neuss II endlich wieder losgeht. „Wir müssen in guter Verfassung sein. Nach der langen Unterbrechung ist es wie eine neue Saison, in der wir aber weiterhin daran arbeiten, in der Offensive erfolgreicher zu sein“, wünscht sich Shepherd. Trotz der guten Ausgangsposition in der Tabelle blickt er nicht nach oben. „Ich denke, dass die drei Topteams SG Bergische Löwen, Südwest Baskets Wuppertal und die Talents Bonn/Rhöndorf III sehr stark sind. Wir sind irgendwo in der Mitte.“ Daher möchte er das eigentliche Saisonziel Klassenerhalt auch nicht korrigieren. „Unser Ziel in diesem Jahr war und ist es weiterhin, in der Oberliga zu bleiben, zu lernen und für die Zukunft ein Siegerteam aufzubauen“, betont er. Wenn im Saisonfinale Ende April ein guter Mittelfeldplatz herausspringt, wäre das ein hervorragendes Ergebnis für den Aufsteiger.