Basketball : Basketballer sind voller Euphorie

Der Aufsteiger ART Giants bereitet sich auf die neue Saison in der Pro B vor.

(cle) Was waren das für schöne Bilder: Center Sebastian Kehr wird nach dem Abpfiff von seinen „Edel-Fans“ vor purer Freude umgerissen, die Mannschaft lässt Trainer Jonas Jönke hochleben. 500 begeisterte Zuschauer feiern mit den Basketballern der SG ART Giants die Meisterschaft in der 1. Regionalliga und den damit verbundenen Aufstieg in die „Barmer 2. Basketball Bundesliga Pro B“. Das war Ende März. Die Aufstiegseuphorie ist immer noch da. Es herrscht eine riesige Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer, das mit dem Heimspiel am 21. September gegen die Dresden Titans beginnt. Erklärtes Ziel ist der Klassenerhalt in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.