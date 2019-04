Basketball: ART Giants sind am Ziel ihrer Träume

Die Basketballer spielen in der nächsten Saison in der dritthöchsten Spielklasse. Sie feierten den Triumph ausgelassen.

Jonas Jönke versucht gar nicht erst wegzulaufen. Die obligatorische Bierdusche seiner Spieler lässt der erfolgreiche Trainer gerne über sich ergehen. Wenige Meter weiter wird Center Sebastian „Beißer“ Kehr von seiner Edelfan-Gruppe vor purer Freude umgerissen. Die Basketballer der SG ART Giants jubeln, fallen sich in die Arme und klatschen mit ihren Fans ab. Wenig später nehmen die Korbjäger vor 500 begeisterten Zuschauern stolz ihre Medaillen in Empfang. Kapitän Mindaugas Reminas reckt freudestrahlend den Pokal in die Höhe. Die Düsseldorfer sind am Ziel ihrer Träume: Durch ihren 94:75 (47:31)-Heimsieg über den Vorletzten Baskets Salzkotten sichern sie sich einen Spieltag vor dem Saisonende die Meisterschaft in der 1. Regionalliga und steigen in die Pro B auf, die dritthöchste Spielklasse Deutschlands.