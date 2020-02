Basketball : Bascats dicht vor dem Aufstieg

Tatjana Tenorio (Mitte) von den Bascats setzt sich im Spiel der Basketball-Regionalliga gegen ihre Gegenspielerinnen vom TSV Hagen durch. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Der Erste der Basketball-Damen-Regionalliga schlug den Vierten TSV Hagen 80:71.

Eine weitere Härteprüfung haben die Basketballerinnen der Capitol Bascats souverän bestanden: In eigener Halle bezwang der Regionalliga-Spitzenreiter den Vierten TSV Hagen 80:71. „Die Hagener haben mehrere ehemalige Zweitliga-Spielerinnen in ihren Reihen. Außerdem waren wir aus dem Hinspiel vorgewarnt. Damals haben wir den Sieg erst in den letzten vier Minuten sicherstellen können“, sagte Co-Trainer Sean Lowe. Wie erwartet entwickelte sich auch im Rückspiel ein enges Duell. „Es gibt viele Teams, die sich Strategien überlegen, wie sie uns schlagen können. Die Hagener haben es mit versteckten Fouls probiert. Damit wollten sie uns aus dem Konzept bringen“, so Lowe. „Unsere Spielerinnen mussten einiges über sich ergehen lassen. Wir haben aber immer gesagt: Lasst euch nicht beeinflussen, bleibt fokussiert!“ Trainer Omar Collington und Lowe strahlten Ruhe aus, so dass auch ihre Schützlinge ruhig blieben und sich aufs Sportliche besannen.

Nach ausgeglichenem Beginn konnten sich die Gastgeberinnen zur Pause auf sieben Punkte absetzen. Diesen Vorsprung hielten sie, bauten ihn zwischendurch sogar auf 14 Zähler aus. „Wir wussten, dass wir nicht nachlassen dürfen, sonst kommen die Hagener schnell wieder heran“, betonte Lowe.

Info Die Bascats haben nächste Woche spielfrei Spielfrei Nächstes Wochenende steht für die Bascats kein Spiel an. Der ursprüngliche Gegner RheinStars Köln hatte sein Team zurückgezogen. Nächstes Spiel Weiter geht es am 29. Februar gegen den Tabellensiebten Citybasket Recklinghausen.

Mit diesem Erfolg baute der Spitzenreiter seine Führung aus. Nur noch drei Siege fehlen zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. In den verbleibenden Partien müssen die Bascats nur noch gegen Mannschaften aus der mittleren und unteren Tabellenregion antreten. „Wir sind fast am Ziel“, frohlockt Lowe.