Basketball : ART II siegt im Abstiegsendspiel

Die Basketballer deklassieren Schlusslicht ETB SW Essen II und klettern auf einen Nichtabstiegsplatz.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga haben die Basketballer der SG ART Giants II ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In eigener Halle überrollte der Vorletzte das Schlusslicht ETB SW Essen II mit 86:51 und arbeitete sich wieder auf den ersten Nichtabstiegsplatz vor.

„Da unser Konkurrent Barmer TV in letzter Zeit einige unerwartete Siege eingefahren hat, standen wir sehr unter Zugzwang“, sagte Trainer Florian Flabb. Diese Situation hemmte seine Mannschaft aber nicht, im Gegenteil. „Wir haben und hatten nie eine Kopfblockade. Unser Problem war über weite Strecken der Saison, dass wir mit zu wenig Anspannung in die Partien gegangen sind. Aber jetzt haben die Jungs realisiert, dass das, was wir bisher gemacht haben, zu wenig war“, erklärte der Coach. Der Mannschaft zugute kommt auch, dass im Training jetzt endlich genügend Spieler anwesend sind. „So können wir ganz anders trainieren. Das hat uns Sicherheit und einen Intensitätsschub gegeben. Mit dem etwas überraschenden Sieg in Sechtem und nun dem Sieg im so wichtigen Kellerduell haben wir gezeigt, dass es aufwärts geht“, atmete Flabb durch.