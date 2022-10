Basketball : Mit schnellen Spielzügen zum Sieg

Lennart Boner ist bei den ART Giants aktuell der beste Rebounder und soll auch gegen Bremerhaven wieder die Bälle erobern. Foto: Ralph-Derek Schröder Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Zweitliga-Basketballer der ART Giants wollen ihren nächsten Gegner, die Eisbären Bremerhaven, mit Intensität aus dem Konzept bringen. Allerdings müssen sie dabei wohl weiterhin auf Forward Melkisedek Moreaux verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

In der Tabelle ist nach der Niederlage der ART Giants in der Pro A, also der zweiten Basketball-Bundesliga, nicht wirklich viel passiert. Die Düsseldorfer haben nur einen Platz verloren und sind jetzt Sechster. Noch ein Platz dahinter rangieren die Eisbären Bremerhaven, der nächste Meisterschaftsgegner des ART (Samstag, 19 Uhr, Stadthalle Bremerhaven). „Es sind erst zwei Partien gespielt, da ist die Tabelle noch wenig aussagekräftig“, meint Giants-Headcoach Florian Flabb. „Erst nach acht, neun, zehn Spieltagen macht es Sinn mal drauf zu gucken.“

So lässt sich der Trainer des Aufsteigers also eher von den Ergebnissen der vergangenen Saison leiten, in der die Eisbären sich den letzten Play-off-Platz schnappten. Logisch, dass Flabb von einer etablierten Mannschaft aus einem gut strukturierten Verein mit vielen richtig guten Zweitliga-Akteuren spricht. Allerdings hat das Eisbären-Team 2022/23 nicht mehr allzu viel mit dem zu tun, dass in der Saison 2021/22 auf dem Parkett stand.

Info Giants-Team ist im Schnitt jünger Statistik Die ART Giants und die Bremerhaven Eisbären begegnen sich von den statistischen Werten her betrachtet nahezu auf Augenhöhe. Die Giants sind im Durchschnitt des Teams 1,95 Meter groß und 91 Kilogramm schwer. Die Eisbären sind 1,95 Meter groß und 92 Kilo schwer. Alter Was die Erfahrung anbelangt haben die Eisbären einen kleinen Vorteil, sind sie doch mit ihrem Durchschnittsalter von 25,2 Jahren, 1,2 Jahre älter als die ART Giants.

„Aus dem alten Team haben sie nur zwei oder drei Spieler gehalten. Die Abgänge haben sie aber qualitativ hochwertig ersetzt. Mit Simon Krajovic haben sie einen slowakischen Nationalspieler und mit Christopher Hooper einen der besten Punktesammler der vergangenen Saison im Team“, erläutert der Giants-Trainer. „Bremerhaven hat eine wirklich schlagkräftige Truppe, deren Hauptwaffe die guten Distanzwürfe sind. Ich erwarte sie am Saisonende im oberen Tabellendrittel.“

Nicht nur außerhalb der Dreier-Zone, sondern auch unter den Körben zeigen die Nordlichter „herausragende“ Präsenz, nennen sich doch mit Robert Oehle (2,09 Meter, 112 Kilogramm) und Bernat Vanaclocha Sanchez (2,12 Meter, 110 Kilogramm) zwei echte Hünen Eisbären.

Doch größen- und gewichtsmäßig sind die Giants auf der Centerposition adäquat besetzt. Alex Möller bringt 104 Kilogramm verteilt auf 2,07 Meter Körpergröße auf die Waage und Lennart Boner schafft bei 2,09 Metern Größe 108 Kilo. Besonders Boner hat schon in der ersten Zweitligaspielzeit der Giants unter den Körben Akzente gesetzt. Mit 23 Rebounds ist der 29-jährige Gigant der derzeit beste Rebounder der Liga. Oehle hat sich gerade mal acht Rebounds geschnappt, Sanchez kommt auf sieben eroberte vom Brett zurückspringende Bälle.

Lesen Sie auch Xantener Basketballer macht nächsten Karriereschritt : Alexander Möller wirft jetzt Körbe in der 2. Liga

Genauso wie die Aufsteiger aus Düsseldorf hat der etablierte Pro A-Klub aus Bremerhaven bisher einen Sieg und eine Niederlage erspielt. Dabei gelangen den Eisbären zwei kleinere Überraschungen. Gegen die als Spitzenteam gehandelten Gießen 46ers gewannen sie, leisteten sich aber auswärts eine Niederlage gegen Rasta Vechta.

Die Flabb-Truppe gewann auswärts in Bochum und verlor gegen den Vorjahresdritten aus Jena im heimischen Castello. „Niemand verliert gerne, aber wir haben die Niederlage verarbeitet und unsere Schlüsse daraus gezogen“, erläutert der ART-Coach. „Die Niederlage ist ein Anschub für uns. Wir ärgern uns und wollen es gegen Bremerhaven besser machen.“

Dazu gehört, dass die Giants ihre Spielweise besser durchsetzen und den Ball mehr und schneller bewegen. Das bringt auch den Gegner in Bewegung und es entstehen Lücken, durch die die schnellen und beweglichen Giants zu einfachen Punkten kommen können.

Bei dem Versuch es besser zu machen, werden die Giants wohl weiterhin auf Melkisedek Moreaux verzichten müssen. Bis zum 15. Oktober dürfte die Verletzung des Forwards noch nicht ausgeheilt sein. Also gehen die Giants wohl mit dem Team in Bremerhaven aufs Feld, das seine ersten Zweitliga-Erfahrungen in den Spielen gegen Bochum und Jena gesammelt hat.