Zweitligist zieht Konsequenzen ART Giants trennen sich von Headcoach Florian Flabb

Flabb führte die „Giganten“ in einer starken ProB-Saison 2021/22 zum ungeplanten Aufstieg in die ProA, wo ihm in der vergangenen Spielzeit mit seiner Mannschaft der Klassenerhalt gelang. Auch deshalb gibt Geschäftsführer Thilo von Tongelen zu: „Für die Fans haben wir uns diese Entscheidung nicht leichtgemacht und wir wissen, dass er ein Düsseldorfer Urgestein ist. Flo wird auch als Zuschauer immer willkommen sein in unserer Halle.“ Derweil wollen die ART Giants in Kürze einen Nachfolger für Flabb bekanntgeben.