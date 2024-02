ART Giants Ein schnelles Wiedersehen mit den Eisbären Bremerhaven

Um an der Nordeeküst zu bestehen, hat Yapicier den Gameplan bereits direkt nach der 71:76-Niederlage gegen den BBC Bayreuth erstellt. Die jetzige Ausgangssituation gegen die Eisbären ist die gleiche wie vor der Partie gegen Bayreuth. Die Bremerhavener liegen derzeit genau wie die Oberfranken vor fünf Tagen auf Tabellenplatz elf. Die Düsseldorfer sind 14. Genau wie Bayreuth vor der Partie gegen die Giants haben die Nordlichter zwei Siege mehr verbucht als der ART. Mit einem Auswärtssieg könnte die Yapicier-Truppe in der Tabelle wieder an die Eisbären herankommen. „Wir werden ihr Spielsystem durch eine stabile und physische Defensivleistung eindämmen und unseren Charakter aufs Parkett bringen müssen“, sagt der Giants-Trainer. „Dabei wird es vor allem auf einen guten Rhythmus und Vertrauen in uns selbst ankommen.“