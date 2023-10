Basketball ART Giants machen zu viele Fehler

Die Paderborner hatten die Auftaktniederlage gegen Jena gut verdaut, obwohl sie nach Pro A-Spieltag eins die Rote Laterne trugen. Sie ließen sich von der etwas erwachseneren Spielweise der Giants zu Beginn der Partie nicht nervös machen. Sie hielten mit jugendlichem Elan dagegen. So entwickelte sich zunächst eine muntere Partie, die durch viele einfacher Punkte gekennzeichnet war. Als beide Mannschaften die Abwehrarbeit intensivierten, sank die Anzahl der einfachen Punkte und erstaunlicherweise erwies sich Paderborn als das reifere, ballsicherere Team. Zwar hatten die Giants so etwas wie die Lufthoheit an den Körben, aber daraus schlugen sie keinen Profit. Es war eine Begegnung, in der es auf beiden Seiten viele Unzulänglichkeiten gab. Am Ende gewann das kämpferischere Team. Besonders Paderborns Quashawn Tyrese Lane haute sich im letzten Viertel und in der Verlängerung so richtig rein. Er klaute den Giants Bälle in der Luft, aus den Händen oder gar am Boden liegend. Dem hatten die Giants nicht genug entgegen zu setzen.