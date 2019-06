Basketball-Transfer : ART Giants Düsseldorf verpflichten Faton Jetullahi

Der nächste Zugang der Basketballer kommt aus Herten. In der Vorsaison ärgerte er die Düsseldorfer kräftig.

Faton Jetullahi wechselt zur neuen Spielzeit zu den ART Giants. Den Basketballfans aus Düsseldorf dürfte der Name aus der Vorsaison noch im Gedächtnis sein: Es war der drittletzte Spieltag in der 1. Regionalliga-West, und mit einem Sieg in Herten hätten die ART Giants vorzeitig den Aufstieg in die ProB perfekt machen können. Nach einer komfortablen Führung zur Pause mussten die Giganten jedoch ihre Heimreise mit einer 89:94-Niederlage im Gepäck antreten.