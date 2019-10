2. Basketball-Bundesliga Pro B : ART Giants setzen in Oldenburg auf Center Möller

Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH Alexander Möller (obere Reihe, 4. v. li.) mit seinen Teamkollegen von den ART Giants.

Düsseldorf Bei dem 21-Jährigen Alexander Möller, der vor der Saison vom Pro-B-Absteiger Dragons Rhöndorf gekommen war, ist der Knoten geplatzt. Trainer Jonas Jönke erhofft sich noch viel von ihm.

Nach zwei knappen Niederlagen in Folge wollen die Basketballer der ART Giants wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Beim derzeitigen Schlusslicht der Pro B, den Baskets Juniors Oldenburg, soll am Samstag (19 Uhr) ein Sieg her.

Diese Mannschaft bildet den Unterbau des Erstligisten EWE Baskets Oldenburg und hat viele junge und hungrige Spieler in ihren Reihen. Einer davon ist der US-Amerikaner Jesse Kempson, der den Norddeutschen die nötige Robustheit auf den großen Positionen verleiht. „Er agiert unter den Körben sehr gut, auf ihn müssen wir besonders aufpassen“, blickt Jönke voraus. Das ist eine Aufgabe für seine Centerspieler, allen voran Alexander Möller. Bei dem 21-Jährigen, der vor der Saison vom Pro-B-Absteiger Dragons Rhöndorf gekommen war, ist der Knoten in der Vorwoche geplatzt. Gegen die WWU Baskets Münster sorgte der 2,08-Meter-Mann unter dem eigenen Korb für Ordnung und überzeugte im Offensivspiel durch Kaltschnäuzigkeit im Korbabschluss. Allein in der ersten Halbzeit gelangen Möller stolze 17 Punkte. Hinzu kamen acht Rebounds und ein Assist. So wurde er nach der Partie zum „Man of the Match“ gekürt.

„Mich freut es, dass Alex so ein Bombenspiel gezeigt hat. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung. Er macht einen ordentlichen Job“, lobt Trainer Jonas Jönke. Er hatte das Talent schon länger auf dem Schirm. „Mit unseren Jugendteams haben wir oft gegen Rhöndorf gespielt. Schon da ist er mir aufgefallen“, verrät der Coach. Möller durchlief sämtliche Jugend-Nationalmannschaften und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über eine Menge Erfahrung: 27 Spiele bestritt er in der abgelaufenen Pro-B-Saison für Rhöndorf.

Neben seinen überzeugenden Auftritten in der dritthöchsten Spielklasse konnte er sogar erste Minuten in der 1. Basketball Bundesliga sammeln: In den vergangenen zwei Spielzeiten bekam der 21-Jährige beim Erstligisten Telekom Baskets Bonn, dem Kooperationsteam der Rhöndorfer, in insgesamt vier Begegnungen die Chance, Bundesliga-Luft zu schnuppern. „Alex ist ein Spieler, der für sein Alter vom Basketballverständnis her sehr, sehr weit ist. Er weiß, wie er sich zu bewegen hat und bringt für uns nochmal eine andere Physis aufs Parkett“, schwärmt Jönke.