Basketball ART Giants bekommen es mit dem Schlusslicht zu tun

Was haben die ART Giants und die Baskets aus Paderborn gemeinsam? Beide starteten auswärts in die Zweite Basketball-Bundesliga Pro A und beide verloren ihr jeweiliges Auftaktspiel. Allerdings fiel der Giants Misserfolg bei den den Gladiators Trier mit 78:86 noch moderat aus, während die Niederlage der Ostwestfalen in Jena mit 61:85 deutlich heftiger ausfiel. Das brachte den Baskets nach dem ersten Spieltag die „Rote Laterne“ ein. Folglich treffen die Düsseldorfer am Samstag (19.30 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz) in Paderborn nun auf das Schlusslicht der Liga. „In Paderborn sollten wir den ersten sportlichen Sieg einfahren. Das sollte unser Anspruch sein“, sagt Florian Flabb.