Auswärts in Oldenburg Panthers vor Standortbestimmung

Für die „Raubkatzen“ geht es am Sonntag nicht nur um wichtige Punkte. Es gilt auch, eine offene Rechnung aus der vergangenen Saison zu begleichen. Das 6:8 vor eigenem Publikum aus August 2023 wird man im Lager der Panther so schnell nicht vergessen. Denn die erste von letztlich nur zwei Saisonniederlagen war mitentscheidend dafür, dass man im Rennen um die Meisterschaft in der Nord-Staffel den Hildesheim Invaders den Vortritt lassen musste. Um nicht auch in Oldenburg Schiffbruch zu erleiden, appelliert Willi Sauer an die eigenen Stärken. „Wir müssen dem Gegner unser Spiel aufdrücken“, erklärt der Funktionär.