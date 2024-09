Australische Nationalspielerin beim DHC Auf Abenteuersuche

Die Australierin hat in ihrer Karriere national wie international einiges erlebt, nahm an 64 Länderspielen teil, bei denen die Stürmerin 15 Treffer für ihr Nationalteam, die „Hockeyroos“ (die Hockey-Kängurus), erzielte. In Down-Under weiß man, wie das Spiel mit dem gekrümmten „Brett“ funktioniert. Die australischen Frauen belegten 2023 immerhin Rang zwei in der Weltrangliste hinter den Niederlanden.