Leichtathletik : Das ISTAF kommt nach Düsseldorf

Statt des Events in der Leichtathletik-Halle an der Arena steigt 2021 ein Ableger des Berliner Istaf im ISS Dome.

Das PSD-Bank-Meeting ist Geschichte, das „Istaf Indoor Düsseldorf“ die Zukunft. Am Tag nach der 15. Auflage des populären Spektakels in der Leichtathletik-Halle im Arena-Sportpark verkündete Düsseldorfs Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche die Kooperation der Stadt mit den Machern des „Istaf Indoor Berlin“. Damit verbunden ist das Aus des PSD-Bank-Meetings in der kleinen Leichtathletik-Halle in Stockum. Das Istaf Düsseldorf wird im ISS Dome in Rath über die Bühne gehen, der mehr als fünfmal so viele Zuschauer aufnehmen kann. Am 31. Januar 2021 ist die Premiere in der Landeshauptstadt, fünf Tage vor dem Spektakel in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Düsseldorf wird damit nicht mehr Teil der World-Athletics-Indoor-Tour sein. Doch das ist den Machern egal. „Die Topleute werden trotzdem kommen“, sagte Martin Seeber, Direktor des Istaf Indoor in Berlin.