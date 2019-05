Volleyball : Damen des TVA feiern Wiederaufstieg

Düsseldorf Nach zwei Siegen in der Relegation kehrt der TV Angermund in die Bezirksliga zurück.

An der direkten Rückkehr in die höchste Klasse des Volleyballbezirks war die Mannschaft als Bezirkslklassen-Zweiter gescheitert. In der Relegation hatte die Mannschaft aber keine Probleme und setzte sich an die Spitze eines Dreier-Feldes. Die Spielerinnen waren diese Entscheidungsspiele mit großer Begeisterung und viel Ehrgeiz angegangen. Sie hatten sich in den zurückliegenden Wochen unter anderem mit zwei Trainingslagern in der Angermunder Schulturnhalle vorbereitet. In der ersten Partie legten sie mit einer hervorragenden und fast fehlerfreien Leistung durch einen glatten 3:0-Sieg bei der SG Kaarst den Grundstein für den Aufstieg.