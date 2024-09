Starke Bilanz der Bezirksliga-Neulinge Aufsteiger sorgen für Furore

Dass die Aufsteiger zu Beginn der Saison mit guten Ergebnissen aufwarten, ist nicht nur auf den Überraschungseffekt eines für viele Kontrahenten noch unbekannten Teams zurückzuführen. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, wie Panagiotis Liomas aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Mit dem CfR Links hat Liomas bereits zehn Zähler eingesammelt. Der Lohn: Ein beachtlicher fünfter Platz. „Wir haben die Mannschaft zusammengehalten, sind eingespielt und haben eine gute Stimmung im Team. Das sind aus meiner Sicht wichtige Faktoren. Von daher bin ich von unserem Start nicht unbedingt verblüfft“, so der 44-Jährige. Bislang setzte es für die Heerdter nur eine Niederlage beim heimstarken TV Kalkum-Wittlaer. Den Beweis, mit der Euphorie eines Aufsteigers und eingespielten Automatismen auch mit den vermeintlich „Großen“ der Liga mithalten zu können, trat Links am Freitag an. Gegen Sparta Bilk gab es zu Hause ein 1:1. „Das war ein sehr gutes Spiel gegen einen starken Gegner. Beide Mannschaften hatten ihre Torchancen. Daher war die Punkteteilung aus meiner Sicht leistungsgerecht“, merkte Liomas an. Gegen den Meisterschaftsaspiranten aus Bilk stand mit Takuya Kitamura lediglich ein Sommer-Zugang in der Startelf. Ansonsten vertraute der Coach auf bewährte Kräfte und Erfahrung. Gleich sieben CfR-Spieler, die bei Anpfiff auf dem Platz standen, sind 30 Jahre oder älter. Den Erfolg des Teams schreibt Panagiotis Liomas aber nicht nur den „Alten“ zu. Zwar ist Kapitän Paschalis Ivantzikis (30 Jahre) mit fünf Treffern bei vier Einsätzen schon wieder auf dem besten Weg, die interne Torjäger-Kanone zu holen und markierte Korbinian Beckers (35) gegen Sparta Bilk den 1:0-Führungstreffer.