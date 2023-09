Fußball Der Aufsteiger mit dem Schwung aus der Vor-Saison

Vier Spiele, vier Siege. Die SG Benrath-Hassels hat als Aufsteiger schon nach wenigen Wochen ihre Spuren in der Fußball-Bezirksliga hinterlassen. Die Mannschaft von Nermin Ramic tritt bislang auch eine Spielklasse höher ähnlich dominant auf, wie sie es zuvor in der Kreisliga A getan hatte. „Die Jungs haben den Schwung aus der alten Saison mitgenommen“, schwärmt Nermin Ramic. Tatsächlich dürfte der Kopf eine nicht ganz unwesentliche Rolle während des aktuellen Erfolgslaufs der SG spielen. Das Selbstvertrauen, das sich die Mannen um den Ex-Fortunen Adin Civa in der vergangenen Saison erspielt haben, konnte über die Sommerpause hinweg konserviert werden. „Wir hatten in letzter Zeit viel zu feiern. Diese positive Gefühl haben wir mit in die Vorbereitung genommen. Die Vorfreude auf die Bezirksliga war bei allen groß. Entsprechend hart hat die Mannschaft dann auch gearbeitet“, erklärt Ramic.