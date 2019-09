Fußball : Aufsteiger Schwarz-Weiß feiert ersten Saisonsieg

(deha) Für Aufsteiger Schwarz-Weiß brachte der fünfte Spieltag in der Fußball-Landeliga endlich das erste ersehnte Erfolgserlebnis. Das Team von Trainer David Breitmar setzte sich gegen den Duisburger SV deutlich mit 5:2 durch.

Dabei konnte Schwarz-Weiß nach dem ernüchternden 3:7 endlich die von Trainer Breitmar erhoffte Reaktion zeigen und der Partie von der ersten Minute an den Stempel aufdrücken. Bereits nach neun Minuten wurde die vorbildhafte Einstellung des Teams so belohnt. Malte Boermans, der bereits am vergangenen Spieltag eine überzeugende Leistung zeigte, wurde von Andre Kobe mustergültig bedient und netzte zum 1:0 für den Aufsteiger ein. Antonio Primorac (13./68.), Marco Lüttgen (35.) und Andre Kobe (57.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die Treffer der Duisburger fielen auf etwas glückliche Art und Weise. Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer durch Duisburgs Berkan Basri Ersöz resultierte aus einem abgefälschten Abschlussversuch. Der zweite Treffer blieb am Ende aber lediglich Ergebniskosmetik. David Breitmar zeigte sich am Ende äußerst zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Heute habe ich die erhoffte Reaktion meiner Mannschaft bekommen. Es war zwar noch nicht alles perfekt, aber ich bin insgesamt sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft“.