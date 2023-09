Galopp Auf der Galopprennbahn sind die jungen Pferde am Start

Gourmet-Renntag in Grafenberg: Mit zahlreichen Ständen, betrieben von kulinarischer Prominenz, startet der Reiter- und Rennverein am Sonntag erstmals eine besondere Veranstaltung. Im Mittelpunkt stehen wie immer die Vierbeiner, aber daneben wird den Besuchern erstmals viel Edles zum Essen und Trinken angeboten. Am vorletzten Renntag der Saison steht der Nachwuchs im Blickpunkt. In vier der acht Rennen des Tages (erster Start 13.45 Uhr) kommen zwei Jahre alte Pferde an den Start. Ein paar Starter mehr hätte man sich schon gewünscht, doch sind die Trainer bei den jungen Pferde zurückhaltender geworden, zudem war die gerade beendete „Große Woche” in Baden-Baden diesbezüglich schon eine gewisse Konkurrenz.