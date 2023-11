Volleyball ART-Volleyballer vom Titelaspiranten zum Abstiegskandidaten

(faja) Die Rückkehr in die Regionalliga haben sich die Volleyballer vom ART Düsseldorf längst abgeschminkt. Spätestens nach der jüngsten 0:3 (21:25, 16:25, 20:25)-Niederlage im Heimspiel gegen Spitzenreiter Kevelaerer SV müssen die Füchse in der Oberliga ihre Ziele neu formulieren. „Unser Ziel kann jetzt nur noch die obere Tabellenhälfte sei, allenfalls das obere Drittel. Für mehr reicht es nicht“, sagt Andre Mayer. Momentan ist die Tabellensituation aus ART-Sicht schon ein wenig dramatisch: Die Mannschaft ist Drittletzte und belegt damit einen Platz, der über die Abstiegsrelegation in die Verbandsliga führen kann.