Basketball ART Giants vor wichtigem Duell gegen Tabellennachbar

Ex-ART-Giants-Spieler und Geburtstagskind Vincent Friederici kehrt nach Düsseldorf zurück. Allerdings nicht, um die Vollendung seines 23. Lebensjahres ausgiebig in der Altstadt zu feiern, sondern nur für eine Basketball-Zweitligapartie. Und dann wird Friederici auch nicht das Giants-Trikot tragen, sondern das des VfL Bochum. Der ehemalige Düsseldorfer tritt am Samstag mit den Bochumern zum Abstiegsduell im Castello an. Abstiegsduell, weil sowohl die Düsseldorfer als auch der VfL mit acht Punkten auf den Tabellenplätzen 15 und 16 genauso viele Zähler aufweisen wie die Artland Dragons auf dem Abstiegsplatz (17). „Wir wollen Vincent an seinem Geburtstag keine Geschenke überreichen, sondern ihm diesen Tag vermiesen und ihm und dem gesamten Bochumer Team eine Niederlage beibringen“, so Giants-Sprecher Niklas Vogel.