Basketball : ART Giants verspielen in Münster die Tabellenführung

„Die Niederlage zeigt, dass wir nicht da sind, wo wir uns tabellarisch befinden. Wir sind noch nicht konstant“, urteilte Trainer Kevin Magdowski. Die Starting Five um Spielmacher Dennis Mavin, Center Lennart Boner sowie Shawn Gulley, Quadre Lollis und Mark Gebhardt traf auf hochmotivierte Gastgeber, die nach drei Pleiten aus fünf Spielen gewinnen mussten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Zielstrebig attackierten sie immer wieder den Korb und trafen auch aus der Distanz. Bei den Düsseldorfern wollte nichts klappen, erst in der sechsten Minute traf Mark Gebhardt seinen zweiten Freiwurf zum 1:15. Aber auch danach bekamen die Rheinländer keinen Zugriff auf die Partie. „Münster hatte eine Energie unter dem Korb, die wir nicht beantworten konnten“, beschrieb Magdowski. Besonders an Malcom Delpeche war kein Vorbeikommen. Bis zur Pause sicherte er zwölf Rebounds, sechs davon offensiv. Das Reboundduell verloren die ART Giants am Ende deutlich (39:55), auch bei den Assists hatten sie klar das Nachsehen (10:29). „Der Gegner hat von Beginn an eine körperliche Überlegenheit ausgestrahlt. Mit der sicheren Führung im Rücken sind bei ihnen dann auch die schwierigen Würfe gefallen. Sie haben sich in einen Rausch gespielt“, analysierte der Coach. Über 1:22 und 10:33 lagen seine Schützlinge zur Pause bereits mit 26:45 in Rückstand.