Basketball ART Giants verpassen die Sensation

Die Sensation war zum Greifen nah, entglitt den ART Giants aber 19 Sekunden vor dem Spielende. In der Basketball-Zweitligapartie des Tabellen-16. aus Düsseldorf gegen Spitzenreiter Gladiators Trier entpuppte sich Maik Zirbes als Spielverderber. Der Trierer markierte mit einem Korbleger seine Punkte elf und zwölf und die Punkte 73 und 74 für die Gäste. Bis dahin hatten die Gastgeber 73 Punkte erzielt. Aber im Basketball ist ein Punkt Rückstand in 19 Segkunden immer aufzuholen. Und die Giants konnten durch Marquill Smith und Paul Giese auch noch zwei Wurfversuche in Richtung Gladiators-Korb loswerden, aber beide verfehlten ihr Ziel. So stand eine unglückliche und bittere 73:74-Niederlage gegen den Meister der Zweitliga-Hauptrunde. Weil zeitgleich auch der Tabellen-17. VfL Bochum in Nürnberg verlor, bleiben die Düsseldorfer punktgleich mit dem Ruhrgebietsverein auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.