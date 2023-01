Basketball ART Giants verlieren Heimpartie gegen Nürnberg

Was die Giants zum Saisonbeginn stark machte, die sehr hohe Dreierquote, hat sich in eine Schwäche verwandelt. Am Anfang hatten die Schützlinge von Cheftrainer Florian Flabb etwas mehr als die Hälfte ihrer Würfe jenseits der 6,75 Meter-Linie getroffen. Gegen die Falcons fanden lediglich neun der 35 Dreierversuche ihr Ziel. Das entspricht einer Quote von 26 Prozent. Erschreckend ist die Ausbeute vom ehemaligen „Dreier-König“ Booker Coplin. Er versuchte es gegen Nürnberg achtmal aus der Distanz, traf aber nur einmal. Und doch war der US-Amerikaner mit 13 Punkten drittbester Schütze gegen die Franken.