Basketball ART Giants verlieren erneut in der eigenen Halle

Dabei schienen die Vorzeichen in Richtung Düsseldorf zu zeigen. Gießen hatte die letzten drei Meisterschaftsspiele verloren und war nur mit neun Spielern an den Rhein gereist. Und die hatten in der Vorwoche auch nicht wie gewohnt trainieren können, waren die Wetterverhältnisse in Hessen doch deutlich schlechter als in Düsseldorf. Bei den Giants hingegen war der ehemals an der Achillessehne Langzeitverletze Daniel Norl wieder einsatzfäig. und auch Emil Marshall und der schwedische Nationalspieler Craig Lecesne, die zuletzt gegen Münster pausieren mussten, meldeten sich zurück. So konnte Yapicier erstmals aus dem Vollen schöpfen. Doch weder Norl, der erst seine dritte Partie für die Giants bestritt, noch Marshall der zuletzt als „emotional Leader“ des Teams kämpferisch immer vorn marschierte, noch Lecesne konnten die Energie aufbringen, die es gebraucht hätte, um den Hessen Paroli bieten zu können.