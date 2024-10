Klare Heimniederlage gegen SC Jena Die ART Giants bleiben sieglos

Zur zweiten Spielhälfte veränderte das Team von Trainer Andaç Yapicier seine Taktik und stellte auf eine Mann-Mann-Deckung um. Aber auch das sollte gegen die starke Offensive von der Science City Jena nicht wirklich helfen. Immer wieder konnte man sich sowohl vorne als auch hinten nur wenige Rebounds sichern, was häufig gegnerische Körbe zur Folge hatte. Erschwerend kam dazu, dass auch die Drei-Punkte-Ausbeute bis zum Schluss nicht besser wurde. Über das gesamte Spiel konnte, mit der Ausnahme von Grant Teichmann, kein einziger Düsseldorfer Spieler einen Distanzwurf in Punkte umsetzen. Immer wieder kam es durch Fehlpässe zu einfachen Ballverlusten. In regelmäßigen Abständen gestikulierte der Cheftrainer an der Seitenlinie, der Ball wollte aber einfach nicht durch die eigenen Reihen laufen.