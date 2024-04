Letzter Spieltag in der Pro A ART Giants verabschieden sich mit einer Niederlage

Da aber Kirchheim trotz des bereits gebuchten Playoff-Tickets unbedingt mit einem positiven Gefühl in den weiteren Saisonabschnitt gehen wollte, hielten die Baden-Württemberger genauso betriebsam dagegen. So entwickelte sich zunehmend eine spannende und unterhaltsame Partie auf ansehnlichem Niveau. Phasenweise wechselte die Führung nach jedem Angriff. Gegen Ende zeigten sich die Ritter erstaunlich konditionsstark. Sie waren wegen einiger Verletzten nur mit acht Spielern angereist, aber die schafften es, das letzte Spielviertel mit 20:11 für sich zu enscheiden und damit den Sieg einzufahren. Dafür waren vor allen anderen Michael Flowers und Nicolas Muszynski verantwortlich. Flowers machte 24 Punkte und untermauerte damit seinen Ruf, der beste Spieler der Liga zu sein, US-Landsmann Muszynski steuerte 21 Zähler bei. Damit war das US-Duo für mehr als die Hälfte aller Knights-Punkte verantwortlich. Der ART konnte die beiden einfach nicht stoppen. „Aber wir konnten unsere Fans mit dem unermüdlichen Einsatz stolz machen und das war nochmal wichtig für uns“, so Yapicier.