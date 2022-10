Basketball : ART Giants unterliegen in Kirchheim deutlich

Düsseldorf Die ProA-Basketballer der ART Giants kassierten gegen die Kirchheim Knights am fünften Spieltag eine deutliche 59:75-Heimniederlage. Dabei ging bei den sonst so offensivstarken Düsseldorfern diesmal in der gegnerischen Hälfte nur wenig zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rückblickend betrachtet, scheint es ART Giants-Cheftrainer Florian Flabb geahnt zu haben. Vor dem Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga Pro A hatte der Coach prophetische Gaben gehabt. „Die Ergebnisse der letzten Wochen spielen keine Rolle. Jede Mannschaft kann jederzeit ein anderes Gesicht zeigen. Nach erst vier Spieltagen ist noch jedes Pro A-Team in der Findungsphase. Noch immer gibt es an jedem Spieltag krasse Überraschungen“, meinte Flabb. Und für eine krasse Überraschung, allerdings in negativer Hinsicht, sorgten die Giants. Im heimischen Castello in Reisholz unterlag der ART, der zuvor 3:1 Siege erspielt hatte, den Kirchheim Knights, die vor der Partie lediglich auf 1:3 Erfolge gekommen waren. Mit 59:75 fiel die Heimniederlage auch noch deutlich aus.

„Wir haben zu keinem Zeitpunkt dieser Partie zu unserem Spiel gefunden“, ärgerte sich Flabb. „Es hat absolut nicht an unserer Mentalität oder mangelndem Einsatz gelegen, die Jungs haben gekämpft und gearbeitet.“

Der Grund für die Niederlage war schnell gefunden. 35-mal versuchten die Düsseldorfer von außerhalb der Drei-Punkte-Linie einzunetzen, nur sechsmal flog der Ball durch den Ring. Mit einer Dreier-Quote von lediglich 17 Prozent, wurde das bis dahin stärkste Dreier-Team der Liga brutal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Insgesamt war die Wurfquote mit nur 29 Prozent gruselig. „Aufgrund unserer schwachen Wurfquote hat es gegen Kirchheim einfach nicht gereicht“, urteilte der Giants-Chefcoach.