Basketball Giants überraschen Spitzenreiter

Die Heimstärke der ART Giants ist zurück. Die Zweitliga-Basketballer hatten die letzten vier Begegnungen im Castello in Reisholz verloren, die zweite Heimbegegnung der Rückrunde indes gewannen die Düsseldorfer mit 73:62 (16;18, 17:16, 20:15, 20:13) ausgerechnet gegen den Tabellenführer SC Jena. Es war der zweite Sieg des Tabellen-14. im fünften Spiel unter der Regie des neuen Cheftrainers Andaç Yapicier. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft nach diesem Heimsieg“, freute sich Yapicier. „Ich hatte eine Reaktion von meinem Team erwartet und das haben sie abgeliefert. Wir waren mental komplett zur Stelle und haben Jena mit unserem Spiel überrascht.“ Und dabei schien es eigentlich unmöglich, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen, hatte sich doch einer der besten ART-Korbjäger Ben Shungu verabschiedet und Craig Lescesne, immerhin schwedischer Nationalspieler, sowie Marquil Smith fielen mit körperlichen Blessuren aus. Und auch CJ Anderson war angeschlagen. So stand also Giants-Neuverpflichtung Jahii Carson direkt in der Starting-Five. „Wir haben Jahii wegen seiner Erfahrung und Kreativität verpflichtet“, erläuterte Yapicier. „Wir brauchten jemanden in der Offensive, der für die anderen Jungs Chancen herausspielen kann.“