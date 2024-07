Hätten ihn gerne gehalten U16-Nationalspieler wechselt von den ART Giants zu Bayern

In der Jugend-Basketball-Bundesliga war er, für die ART Giants, eine wichtige Stütze, außerdem trainierte Vossenberg bereits hin und wieder bei den Profis mit. Gerne hätten die Düsseldorfer den 1,96 Meter großen Point-Guard gehalten und weiter an den Profibereich herangeführt. Am Ende konnte man aber finanziell nicht mit dem Angebot der Münchener mithalten.