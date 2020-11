Basketball : ART Giants: Triumph im Spitzenspiel

Düsseldorf Mit einem 97:90-Heimsieg fuhren die ART Giants am fünften Spieltag ihren vierten Saisonsieg ein. Gegen den Topfavoriten VfL Bochum blieb es für die Giganten bis in die Schlussminuten spannend.

„Chapeau an meine Mannschaft für diese tolle kämpferische, emotionale Vorstellung! Was wir in der zweiten Halbzeit energetisch aufs Spielfeld gebracht haben, war eine unserer besten Leistungen bisher“, schwärmte Trainer Kevin Magdowski. Von der ersten Sekunde an zeigten sich die Gastgeber sehr konzentriert. Schon nach vier Sekunden zog Mavin, der am Ende auf starke 30 Zähler und fünf Assists kam, selbstbewusst zum Korb und besorgte die ersten Punkte. Beide Mannschaften agierten mutig und suchten im Offensivspiel immer wieder die direkten Duelle mit ihren Gegenspielern (16:14). Mehrfach tankten sich Quadre Lollis und Mark Gebhardt energisch an der Verteidigung vorbei, um unter dem Korb zu punkten. Mavin und Scharfschütze Andrius Mikutis versenkten ihre Würfe aus der Distanz. Doch in der Defensive verloren die ART Giants zunehmend den Zugriff. Ärgerlich: Shawn Gulley, der mit vier Punkten in Folge zum 38:40 verkürzte, kassierte kurz vor der Pause sein drittes Foul und nach einer Beschwerde ein weiteres. Mit einem 40:45-Rückstand ging es in die Kabine.