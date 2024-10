Jena kommt mit starken Zugängen Schwere Aufgabe für die Giants im ersten Heimspiel

Raymar Morgan, der 36-jährige Center kam zur neuen Saison von Sudbury Five aus Kanada. Zuvor spielte 2,05-Meter große Amerikaner für die BG Göttingen und Ulm. Mit den Ulmern gewann er 2016 die deutsche Vizemeisterschaft. Im Jahr darauf war er Liga-MVP und Topscorer der Basketballbundesliga. Der physisch starke Morgan gilt als leidenschaftlicher Kämpfer, der sich immer voll reinhängt. Er selbst hat mit seinem neuen Arbeitgeber große Ziele: „Ich möchte in der kommenden Saison so erfolgreich wie möglich sein, bringe viel Erfahrung, noch mehr Toughness und eine ebenso große Portion Siegermentalität mit. Natürlich will ich der Mannschaft helfen so viele Siege wie möglich zu holen und am Ende auch aufsteigen.“. Mit seiner Erfahrung kann er bei der Science City-Mannschaft eine wichtige Führungsrolle übernehmen.