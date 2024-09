Die ART Giants Wiedersehen mit den Titans

Für die ART Giants startet am Samstag (18 Uhr) die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Gegen die Dresden Titans trifft Zugang Grant Teichmann auf seinen Ex-Klub, für den er drei jahre aktiv war. „Es war eine großartige Zeit in meinem Leben, in welcher ich als Person massiv gewachsen bin. Natürlich habe ich in Dresden auch einige Freunde gefunden. Dazu kommt noch, dass wir in Dresden einen sehr guten Basketball gespielt haben und gemeinsam die Pro B gewinnen konnten.“ Vor drei Jahren stieg Grant Teichmann gemeinsam mit den Titans in die Pro A auf. Zeitgleich schafften es damals auch die Düsseldorfer Giants in die zweithöchste deutsche Spielklasse.