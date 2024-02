Junger Basketballer in Oberhausen erstochen So emotional war das erste Giants-Heimspiel nach dem Tod von „Vova“

Der erst 17-jährige Ukrainer war fester Bestandteil der U19-Bundesligamannschaft der Giants, wurde für die U18-Nationalmannschaft nominiert und hat sogar schon ab und zu bei den Profis mittrainiert. Um dem Krieg in seinem Geburtsland zu entkommen, zog es ihn im Juli 2023 nach Düsseldorf, wo er seine neue Heimat gefunden hatte. Volodymyr war bei Trainern, Mitspielern und Freunden sehr beliebt. In Erinnerung bleibt ein junger Mensch, dessen Alltag durch pure Lebensfreude und sportlichen Ehrgeiz geprägt war. „Man muss sich die Situation mal klar machen. Vova flieht aus der Ukraine vor dem Krieg, weil er dort Angst um sein Leben hatte. Und dann kommt er in dem Land, indem er sich in Sicherheit wähnte ums Leben“, meinte Giants-Geschäftsführer Thilo von Tongelen.