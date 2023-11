Basketball ART Giants setzen auf ihre Heimstärke

Mit einem Altersdurchschnitt von 23,6 Jahren gehört der ART Giants nicht zu den ganz alten, erfahrenen Teams innerhalb der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A. Und doch haben sie gegenüber ihrem nächsten Gegner, den Rasta Vechta II, einen deutlichen Erfahrungsvorsprung, bringen die Jungs aus dem westlichen Niedersachsen doch lediglich 19,7 Jahre in die Statistik ein. Dabei reicht die Altersspanne vom 32-jährigen Kevin Smit bis zum 15-Jährigen Moritz Grüß, der erst im September sein aktuelles Jahres-Alter erreichte. Und doch hat sich die „Jungspund-Truppe“ in der Pro A gut etabliert, denn mit drei Siegen in acht Spielen rangiert Vechta als Tabellenzwölfter einen Platz vor den Giants, die ebenfalls drei Siege erspielten.