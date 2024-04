Basketball Giants schaffen KLassenerhalt

Es war der vierte Versuch, einen Korb zu erzielen, der den ART in fremder Halle nach 90 Sekunden Spielzeit in Führung brachte. Bis dahin hatten die Düsseldorfer nur zwei Würfe der Gastgeber gestattet, und die wurden deutlich verworfen. Genau das war die Richtung, die das Abstiegsduell in ersten Viertel nahm. Die Giants standen beweglich und dadurch stabil in der Defensive und vorne waren sie treffsicher. Besonders Marquill Smith und Craig Lecesne überzeugten von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Insgesamt erzielten die Giants 24 Punkte in den ersten zehn Spielminuten. Sieben Düsseldorfer teilten sich die Ausbeute, während sich bei den Dragons lediglich Connor van Antony mit zehn von 14 Artland-Zählern als treffsicher erwies.