Basketballer ohne Chance gegen starke Dresdner Giants reagieren gelassen auf Testspielniederlage

Rund 250 Zuschauer waren ins Castello gekommen, um einen ersten Eindruck von dem bis auf vier Akteure neu zusammengestellten Kader der Rheinländer zu erhalten. Als Starting Five schickte Trainer Andac Yapicier Spielmacher Isiah Hart, Center Dylan Robertson sowie Grant Teichmann, Emil Marshall und Felix Edwardsson aufs Parkett. Die Zonenverteidigung stand recht gut, und die Einwechslung von Alexander Richardson für Robertson sorgte für noch mehr Stabilität unter den Körben. Doch nach dem 16:14 im ersten Viertel drückte der Schuh in der Offensive. Zum Haare raufen war speziell die Quote bei den Distanzwürfen: Keinen der zwölf Dreierversuche konnten die Hausherren in der ersten Halbzeit verwerten. Immerhin sorgten sie kurz vor der Pause für das Highlight: Paul Giese schnappte sich in der Abwehr den Ball, zündete den Turbo und passte auf Richardson, der den Ball per Dunk versenkte.