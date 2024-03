Basketball ART Giants können Negativserie nicht beenden

Der Erstligaabsteiger aus der Mainmetropole war mit einem heftigen Nackenschlag nach Düsseldorf gekommen. In der Freitagspartie hatten die Hessen mit 55:90 gegen Tabellenführer Trier verloren. Zu wenig für die Aufstiegsambitionen der Frankfurter. Aber auch die Giants hatten sich beim 79:93 in Vechta nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Durch den Misserfolg bei den Niedersachsen waren die Düsseldorfer auf Tabellenplatz 15 abgerutscht, mit nur noch zwei Pluspunkten Vorsprung vor dem ersten Abtiegsrang. Zwar gehörten in Vechta die ersten Spielminuten klar den Düsseldorfern, was sich auch in der Führung von 12:2 niederschlug, aber daraus konnten sie kein Selbstvertrauen ziehen. Schon nach zehn Minuten hatte sich Vechta die Führung erspielt und gab sie auch nicht mehr ab. „Wir verlieren die Spiele im Kopf, das zieht sich leider durch die ganze Saison. Es ist nicht so, dass wir nicht an uns glauben oder die Spiele nicht gut vorbereiten. Aber der Kopf macht uns zu oft einen Strich durch die Rechnung“, erläutert ART-Cheftrainer Andac Yapicier. „Die Jungs arbeiten wirklich hart im Training. Aber im Spiel klappt es dann nicht so. Wir müssen lernen, den Kopf oben zu halten und positiv zu bleiben.“