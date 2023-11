Basketball Dritte Niederlage in Folge

Irgendwie war die Basketball-Zweitligapartie der ART Giants gegen die EPG Baskets Koblenz eine Kopie des Spiels der Düsseldorfer bei den Knights Kirchheim. In beiden Duellen lagen die Düsseldorfer zur Pause deutlich zurück, zeigten erst ab Halbzeit zwei ihre kämpferischen Qualitäten, verkürzten den Rückstand, aber die Spiele komplett zu drehen, dafür reichte am Ende die Zeit nicht mehr. So geht also die 89:96 (19;27, 21:30, 24:15 25:24)-Niederlage des ART gegen den Aufsteiger aus Koblenz in die Statistik ein. Es war die fünfte Giants-Niederlage im siebten Meisterschaftsspiel der zweithöchsten deutschen Basketball-Spielklasse und deshalb rutschten die Düsseldorfer von Rang 13 weiter in die abstiegsbedrohte Region der Tabelle ab.