Basketball ART Giants in Jena hoffnungslos unterlegen

Außer Spesen nichts gewesen. Das ist die nüchterne Bilanz der 900 Kilometer langen Tour der ART Giants nach Jena. Die Zweitliga-Basketball-Partie der Düsseldorfer in Thüringen bei einem der Aufstiegsfavoriten endete mit einem klaren 107:80-Erfolg der Gastgeber. „Insgesamt waren wir in allen Aspekten hoffnungslos unterlegen“, räumte Giants-Cheftrainer Florian Flabb ein. „Jena hat es geschafft, direkt am Anfang des Spiels super physisch rauszukommen. Wir haben es aber in keinster Weise geschafft, weder offensiv noch defensiv, in unser Spiel zu finden.“ Jena eroberte nach dem Sieg mit 10:3 Erfolgen die Tabellenführung, Düsseldorf rutsche mit 5:8 Siegen auf Tabellenplatz 14 ab.