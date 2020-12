Basketball : ART Giants im Duell der Verfolger

Lennart Boner, 2,07-Meter-Centerspieler der ART Giants. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Basketballer der ART Giants treffen in heimischer Halle auf das Topteam aus Schwelm. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wollen die Düsseldorfer am Samstag (19. Dezember, 19 Uhr) im Heimspiel zurück in die Spur finden.

Von Christine Leska-Ottensmann

13 Punkte, 17 Rebounds, fünf Blocks – diese unfassbaren Zahlen schießen dem geneigten Zuschauer sofort in den Kopf, wenn von Lennart Boner die Rede ist. Erzielt hat der 2,07-Meter-Centerspieler der ART Giants diese unglaublichen Werte ausgerechnet gegen den VfL Bochum, einen Titelkandidaten der 2. Basketball Bundesliga Pro B Nord.

„Das war etwas ganz Besonderes. Ja, das war schon ein großes Highlight in meiner Karriere. Der Sieg war natürlich das i-Tüpfelchen. An dem Tag hat einfach alles gepasst“, blickt Boner zurück. So stolz er auf diese Zahlen ist und auch zu Recht sein kann, so sehr betont er im gleichen Atemzug, dass er diese ohne die Mannschaft nicht erreicht hätte. „Statistiken sind schön. Aber Basketball ist für mich ein reiner Teamsport. Ich sehe mich als Teil der Mannschaft. Jeder hat seine Aufgabe. Wenn ich in der Defensiv-Rotation meine Rolle so spiele, dass wir am Ende gewinnen, ist mir das am wichtigsten. Zahlen sind nebensächlich.“

Fakt aber ist: Spätestens mit dieser Galavorstellung ist Lennart Boner in Düsseldorf angekommen. Er ist Leistungsträger und gehört zur Starting Five. Körperlich ist der 27-Jährige, der als Personalberater für ein britisches Unternehmen arbeitet, gut drauf. „In den letzten Wochen bin ich immer besser in Form gekommen. Ich spiele unbeschwert. Ich fühle mich so gut wie nie“, schwärmt Boner. Er ist verletzungsfrei – das war leider nicht immer so. „In Meerbusch habe ich als Jugendlicher mit dem Basketball spielen angefangen. Wir waren eine gute Truppe und haben schon bald in der NRW-Liga gespielt. Aber als 15-Jähriger hat es mir beide Knie zerschossen. Ich hatte eine Aufweichung der Knochen und durfte ein Jahr keinen Sport treiben. Das war eine schwere Zeit, die Motivation war am Boden“, erinnert sich Boner. Später fing er wieder beim Osterather TV an. „Mit Anfang 20 waren Motivation und Ehrgeiz wieder größer. Mit einem Kumpel habe ich dann auch mehr trainiert“, verrät Boner. Dieser Fleiß zahlte sich schnell aus: Von der Bezirksliga wechselte er schon bald zum Oberligisten BG Kamp-Lintfort und stieg mit dem Team bis in die 1. Regionalliga auf. Die Bayer Giants Leverkusen wurden auf ihn aufmerksam und verpflichteten ihn. Als Teil des Pro-B-Kaders gewann er die Meisterschaft, mit der Zweitvertretung stieg er zudem in die 1. Regionalliga auf. Das alles gelang ihm innerhalb von viereinhalb Jahren! Eine Fußverletzung stoppte Boner jedoch jäh. „Eine Vorstufe zum Ermüdungsbruch im Fuß“, erklärt der Centerspieler. Nach überstandener Verletzung schloss er sich für ein Jahr dem Deutzer TV an, ehe er im Sommer zu den ART Giants wechselte. „Hier fühle ich mich am wohlsten. Ich bin sehr glücklich, wie es jetzt ist“, sagt der gebürtige Düsseldorfer.

In der Mannschaft ist er bestens integriert. Er gilt als offener Typ, interessiert sich für die Mitmenschen. So kam es, dass er nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit schnell mit Flügelspieler Andrius Mikutis ins Gespräch kam. „Er erzählte mir, dass er in die Stadtmitte zieht. Ich entgegnete, dass ich einen Monat später auch dorthin ziehen werde. Was waren wir überrascht, als wir feststellten, dass sich unsere Wohnungen sogar im gleichen Haus befinden! Wir haben sofort eine Fahrgemeinschaft ausgemacht. Wenn es meine Arbeit im Homeoffice zulässt, essen wir auch gerne mal zusammen zu Mittag“, verrät Boner.

Samstagnachmittag können sich die beiden wieder gemeinsam auf den Weg nach Oberkassel machen, denn ab 19 Uhr steht für die ART Giants das Spiel gegen die EN Baskets Schwelm auf dem Programm. Dem Tabellennachbarn fehlte in den letzten Wochen ebenso die Konstanz wie den Düsseldorfern. Trainer Kevin Magdowski baut auf Heimvorteil: „In unserer Halle haben wir nie schlecht ausgesehen. Trotz der drei Niederlagen zuletzt bewahren wir einen klaren Kopf. Ziel sind weiterhin die Playoffs.“